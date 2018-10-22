2 района Бурятии первыми получили паспорта готовности
При правительстве состоялось заседание комиссии по урегулированию вопросов контроля за подготовкой и прохождением объектами теплоэнергетики, ЖКК и бюджетной сферы осенне -зимнего периода
Были рассмотрены вопросы, касающиеся отопительного сезона, в том числе наличие запасов топлива и получение паспортов готовности, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Отопительный сезон в Бурятии начался своевременно, в соответствии с утвержденными главами муниципалитетов распоряжениями.
В настоящее время проводится работа по проверке готовности муниципальных образований к отопительному сезону. По результатам проверки Забайкальским управлением Ростехнадзора выявлены ряд нарушений в городе Улан-Удэ, Северобайкальске, Тункинском, Северобайкальском, Муйском, Закаменском и Бичурском районах. Проверка будет завершена 15 ноября, к этому времени главам муниципальных образований необходимо принять меры по своевременному устранению нарушений и получению паспортов готовности.
На сегодняшний день 2 района, Еравнинский и Баунтовский, уже получили паспорта готовности.
Что касается обеспечения топливом котельных, то по состоянию на 17 октября договора на поставку топлива на период 2018 год заключены во всех районах республики. Тем не менее напряжённая обстановка с запасами топлива остаётся в Северобайкальске, Муйском, Кабанском и Северо-Байкальском районах.
В трёх районах Бурятии напряжённая обстановка с топливом
Общество, Фото:
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