Ролик о Байкале стал лучшим на фестивале в Хорватии





















- Наша задача также состоит в том, чтобы обучать и мотивировать работников туристической индустрии продвигать конкретные направления в правильном направлении и фокусироваться на целевых группах, а также вдохновлять всех заинтересованных сторон на поиск последних тенденций, - отмечается на портале.



Как сообщал «Байкал-Daily», летом красочную короткометражку «Байкал-Тотем» об уникальном озере планеты



На видео демонстрируются красоты Байкала, показана бурятская коновязь «сэргэ» - ритуальный столб, стоящий на высоком берегу.



В ходе ролика ленты, привязанные к коновязи, устремляются к закрытому Байкальскому ЦБК, который долгое время являлся основным источником загрязнения озера, и начинают буквально растворять в воздухе помещения предприятия. На месте сооружений появляются фигуры рыб, животных, птиц, обитающих рядом с озером, из воды, потом в итоге всё это исчезает – показывается участок, на котором уже нет никаких строений.

На сайте мероприятия сообщается о том, что «общая цель фестиваля - вознаграждение за фильмы и аудиовизуальные произведения, которые способствуют развитию туризма».- Наша задача также состоит в том, чтобы обучать и мотивировать работников туристической индустрии продвигать конкретные направления в правильном направлении и фокусироваться на целевых группах, а также вдохновлять всех заинтересованных сторон на поиск последних тенденций, - отмечается на портале.Как сообщал «Байкал-Daily», летом красочную короткометражку «Байкал-Тотем» об уникальном озере планеты показали на фестивале в Греции На видео демонстрируются красоты Байкала, показана бурятская коновязь «сэргэ» - ритуальный столб, стоящий на высоком берегу.В ходе ролика ленты, привязанные к коновязи, устремляются к закрытому Байкальскому ЦБК, который долгое время являлся основным источником загрязнения озера, и начинают буквально растворять в воздухе помещения предприятия. На месте сооружений появляются фигуры рыб, животных, птиц, обитающих рядом с озером, из воды, потом в итоге всё это исчезает – показывается участок, на котором уже нет никаких строений.

На фестивале в Хорватии Zagreb Tourfilm Festival в номинации «Лучший фильм об экологическом туризме 2018 года» победу одержал ролик о Байкале. Работал над видео режиссёр из Иркутска Юрий Дорохин.