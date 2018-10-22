В Бурятии не выплачивали социальную пенсию сойоту

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии местному жителю не выплачивали положенную социальную пенсию.



По закону, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных северных народов, имеют право на назначение социальной пенсии.



Окинский район является местом традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, к которым относятся сойоты. Однако, во времена СССР сойоты как отдельная национальность не учитывались, в связи с чем в свидетельствах о рождении граждан запись о принадлежности к этой национальности отсутствует.



Из-за неподтверждённого факта о том, что мужчина относится к малочисленным народам Крайнего Севера, было отказано в выплате социальной пенсии.



Проверка прокуратуры района установила, что заявитель на протяжении всей жизни постоянно проживает в Окинском районе, занимается традиционными промыслами – разведением яков, плетением верёвок из ячьей шерсти, состоит в общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Бурятии».



Прокурор обратился в Советский районный суд Улан-Удэ с требованием обязать Центр по установлению и выплате пенсий пенсионного фонда России по республике назначить заявителю социальную пенсию со дня обращения в пенсионный орган.



Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

