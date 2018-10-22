В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии местному жителю не выплачивали положенную социальную пенсию.
По закону, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных северных народов, имеют право на назначение социальной пенсии.
Окинский район является местом традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, к которым относятся сойоты. Однако, во времена СССР сойоты как отдельная национальность не учитывались, в связи с чем в свидетельствах о рождении граждан запись о принадлежности к этой национальности отсутствует.
Из-за неподтверждённого факта о том, что мужчина относится к малочисленным народам Крайнего Севера, было отказано в выплате социальной пенсии.
Проверка прокуратуры района установила, что заявитель на протяжении всей жизни постоянно проживает в Окинском районе, занимается традиционными промыслами – разведением яков, плетением верёвок из ячьей шерсти, состоит в общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Бурятии».
Прокурор обратился в Советский районный суд Улан-Удэ с требованием обязать Центр по установлению и выплате пенсий пенсионного фонда России по республике назначить заявителю социальную пенсию со дня обращения в пенсионный орган.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии не выплачивали социальную пенсию сойоту
Общество, Фото:
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