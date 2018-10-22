Они стали вторыми в полуфинале
20 октября в Москве состоялась вторая 1/2 финала Высшей лиги КВН. Игру судили Константин Эрнст, Пелагея, Юлий Гусман, Михаил Галустян и Валдис Пельш.
Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, биатлон, «знакомый сюжет» и музыкальный видеоклип.
По результатам игры в финал прошли команды «Борцы» (Сургут) и «Раисы» (Иркутск).
Результат игры:
1) «Борцы», Сургут — 13,9
2) «Раисы», Иркутск — 13,7
3) «Вятка», сборная Кировской области — 13,3
4) «Русская дорога», АГПУ, Армавир —13,2
5) «Нате», станица Брюховецкая — 12,2
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом сезоне Высшей лиги КВН «Раисы» заняли третье место.
Иркутские «Раисы» вышли в финал Высшей лиги КВН
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