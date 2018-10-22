В честь своего 90-летия Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева объявляет конкурс творческих работ «Мой любимый спектакль»
В нём могут принять участие школьники средних и старших классов, а также студенты средне-специальных и высших учебных заведений, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
На конкурс принимаются творческие работы в разных жанрах: сочинение, эссе, письмо, рассказ о любом спектакле Русского драматического театра, идущем в репертуаре. Для того чтобы победить, нужны любовь к театру, глубина раскрытия темы и убедительность суждений, аргументация собственного мнения по теме творческой работы, композиционная цельность и логичность сочинения, художественное своеобразие, грамотность и, конечно, соответствие выбранному жанру.
Условия участия: 1 конкурсант – 1 работа, объем не менее 1 страница, формат А4, шрифт Times New Roman №14, интервал 1,5 строки, текстовый редактор Microsoft Office Word. Тексты принимаются как в электронном виде на адрес: grdt.sekretar@mail.ru с пометкой «На конкурс», так и в печатном виде – в кассовом зале театра будет установлена специальная урна с надписью «Конкурс».
В работе нужно обязательно указать: название, жанр, фамилию и имя автора, наименование учебного учреждения, класс, курс, Ф.И.О. педагога и контактные телефоны для связи с конкурсантами.
Работы принимаются с 19 октября по 10 декабря 2018 года. Итоги подведет экспертное жюри, а победители будут объявлены и награждены в День рождения театра – 22 декабря. Лучшие творческие работы будут опубликованы в специальном сборнике. Участники получат дипломы и ценные призы. Педагоги, под руководством которых работали дети, также будут отмечены грамотами.
Организаторы оставляют за собой право проверять работы на плагиат или на уникальность.
Конкурс «Мой любимый спектакль» стартовал в Улан-Удэ
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