Баянный дуэт «SiB duo» выступит в Улан-Удэ

Музыканты также проведут мастер-классы
Колледж искусств имени Чайковского приглашает горожан 7 ноября в 18.00 часов на концерт знаменитого баянного дуэта, который выступит здесь с программой «От барокко до современности».
Также 7 ноября с 10.00 до 14.00 часов дуэт баянистов «SiB duo» на сцене концертного зала проведёт мастер-классы.
- В составе дуэта из Новосибирска – виртуозные, артистичные баянисты Александр Сироткин и Андрей Битюцких. Как черно-белые кнопки баяна, так и участники уникального ансамбля «SiB duo» – это две противоположности. Они абсолютно разные: по темпераменту, характеру, судьбам, но их объединяет одна цель и любовь – баян, - отмечают в колледже.
«SiB duo» — единственный коллектив из России, который одержал победы во всех значимых международных конкурсах. Музыканты являются обладателями «Кубка мира» и «Трофея мира».
За последние годы дуэтом сыграны сотни концертов. Артисты приняли участие в различных фестивалях в России, Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине.
О концерте, занятиях, которые проведут музыканты, подробнее можно узнать в колледже.
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