В Агинском прошла посвящённая бурятскому учёному конференция



В научно-практической конференции «Бурятский язык: история и современность», посвящённой 140-летию бурятского учёного, государственного, общественного деятеля Базара Барадина, приняли участие 110 человек. Это специалисты, трудящиеся в системе образования, работники культуры, спорта, сельского хозяйства, краеведы, журналисты, студенты педагогического колледжа, учащиеся, учёные Бурятии, Иркутской области.



В ходе пленарного заседания с докладом «О сохранении и развитии бурятского языка на территории Агинского Бурятского округа» выступила заместитель руководителя администрации округа Билигма Будаева. Она актуализировала основные направления деятельности по развитию языка в округе и отметила, что для эффективной реализации направлений по сохранению и развитию языка реализуется комплекс мер. Также Билигма Будаева определила дальнейшую стратегию развития родного языка с учётом последних изменений нормативно-правовой базы.



Участники конференции смогли ознакомиться с материалами выставки, где были представлены сборники и книги Базара Барадина. Коллективом Ага-Хангильской школы проведена литературная гостиная по творчеству Барадина, мастера Аги организовали работу творческой мастерской народных умельцев, работники образования приняли участие в работе круглого стола.



На круглом столе был представлен опыт изучения бурятского языка на уровнях дошкольного, начального и основного общего образования на примере детского сада «Ульгэр», агинских школ №1 и № 2, Агинской окружной гимназии-интерната.



- По итогам круглого стола сделан вывод о том, что необходимо продолжить работу по разработке фондов оценочных средств по бурятскому языку, разработке уровневой системы обучения (на базовом и повышенном), усилить работу по использованию современных технологий обучения родному языку. Отмечено, что образовательный стандарт по бурятскому языку, который находится на стадии разработки, будет способствовать определению нормативно-правовых рамок обучения родному языку. Также предложено выпустить лексический минимум по бурятскому языку для детей дошкольного возраста и т.д., - сообщили в пресс-службе администрации округа.



В рамках конференции организована работа пяти секций, обсуждены вопросы развития бурятского языка, проблемы воспитания подрастающего поколения в условиях поликультурного общества и многое другое.

