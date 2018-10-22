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В Улан-Удэ отключат 5 светофоров

В Улан-Удэ отключат 5 светофоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объекты будут отключать 23 и 25 октября 

В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 23 октября с 13:00 до 18:00 будет отключен светофорный объект на улице Добролюбова.

25 октября с 9:00 до 17:00 будут отключены светофорные объекты на следующих перекрёстках:

ул. Н.Петрова – Баргузинский тракт;

ул. Н.Петрова – пр. Автомобилистов;

пр. Автомобилистов – ул. Ботаническая.

25 октября с 13:00 до 17:00 отключат светофор на перекрёстке ул. Революции 1905 г. – пр. 50-летия Октября.

Связано это с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
светофоры
 
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