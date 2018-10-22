В Улан-Удэ отключат 5 светофоров



В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 23 октября с 13:00 до 18:00 будет отключен светофорный объект на улице Добролюбова.



25 октября с 9:00 до 17:00 будут отключены светофорные объекты на следующих перекрёстках:



ул. Н.Петрова – Баргузинский тракт;



ул. Н.Петрова – пр. Автомобилистов;



пр. Автомобилистов – ул. Ботаническая.



25 октября с 13:00 до 17:00 отключат светофор на перекрёстке ул. Революции 1905 г. – пр. 50-летия Октября.



Связано это с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

