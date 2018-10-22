Более 1000 огневых задач выполнили артиллеристы в Бурятии



С начала года военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, в ходе проведения мероприятий боевой подготовки было выполнено более 1000 огневых задач.



Помимо этого, артиллеристы выполнили около 300 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 100 прямой (полупрямой) наводкой, более 50 с техническими средствами разведки, в том числе с применением беспилотников.



С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 40 различных контрольных занятий по стрельбе.



Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения округа приняли участие в маневрах «Восток-2018» и совместном российско-монгольском военном учении, сообщает пресс-служба ВВО.

