Более 1000 огневых задач выполнили артиллеристы в Бурятии

С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 40 контрольных занятий по стрельбе
С начала года военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, в ходе проведения мероприятий боевой подготовки было выполнено более 1000 огневых задач.
Помимо этого, артиллеристы выполнили около 300 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 100 прямой (полупрямой) наводкой, более 50 с техническими средствами разведки, в том числе с применением беспилотников.
С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 40 различных контрольных занятий по стрельбе.
Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения округа приняли участие в маневрах «Восток-2018» и совместном российско-монгольском военном учении, сообщает пресс-служба ВВО.
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