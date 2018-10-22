В Бурятии обучают общественных экологических инспекторов

Общероссийский народный фронт реализовывает в Бурятии проект «Школа общественных экологических инспекторов»



Проект подразумевает ряд бесплатных семинаров. Активисты обучаются основам государственного управления в сфере экологии, правилам общественного экологического контроля и взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



По результатам обучения учащиеся смогут претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора. Для получения удостоверения необходимо будет сдать экзамен комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удостоверение будет действительно на 1 год, которое затем можно продлевать.



В рамках программных мероприятий Школы прошёл выездной семинар, основной темой которого стала несанкционированная рубка леса. Тема выбрана не случайно, ведь она как нельзя более актуальна для Бурятии. На практике при проведении выборочных рубок неподготовленному лицу очень тяжело определить, какая заготовка древесины является законной, а какая нет. Отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку, обозначаются на местности в границах лесосеки, при этом определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащих заготовки.



Семинар прошёл на территории Иволгинского лесхоза, на примере будущей, уже размеченной лесосеки. Представитель республиканского агентства лесного хозяйства провёл практическое занятие с активистами ОНФ, рассказав о всех особенностях, на которые следует обратить внимание фиксации возможных нарушений.



- Практическое занятие на примере будущей лесосеки бесспорно было полезно для представителей ОНФ, поскольку не все обучающиеся знакомы с нужными элементами лесоустройства. Теперь им ясно, как фиксировать и передавать в надзорные органы информацию о выявленных ими незаконных рубках леса. – пояснил эксперт регионального отделения ОНФ, участник выездного рейда Владимир Белоголовов. – Кроме этого для сохранения лесов и в целях недопущения ухода от ответственности, крайне необходимо законодательное закрепление как понятия «незаконной рубки леса», так и обоснованной модели работ по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.



