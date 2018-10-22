На трассе в Бурятии нет освещения

В дело вмешалась прокуратура



В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился глава Северо-Байкальского района Бурятии с заявлением о ненадлежащем содержании участка автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо.



Установлено, что на участке дороги в нарушение требований строительных норм и правил отсутствует освещение. Обязанность по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального значения возлагается на Управление региональных автомобильных дорог Бурятии.



Прокурором руководителю учреждения внесено представление о принятии мер к устранению выявленных нарушений, об организации работы по разработке проекта освещения. Однако своевременно устранить недочёты в учреждении не смогли из-за дефицита бюджетных средств.



Прокуратура направила заявление в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ к ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии» об обязании разработать проект освещения на участке автодороги «Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо», а также организовать работу по устройству электрического освещения.



Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

