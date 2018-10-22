В Улан-Удэ до +7

По данным Бурятского гидрометцентра 22 октября по республике неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты



Днём по южной половине республики преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, при осадках до 0, по юго-западу и местами северу 9-14 мороза, днём 3-8 тепла, местами по северу до -2.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 5-7 тепла.



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