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В Улан-Удэ до +7

В Улан-Удэ до +7
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра 22 октября по республике неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты

Днём по южной половине республики преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, при осадках до 0, по юго-западу и местами северу 9-14 мороза, днём 3-8 тепла, местами по северу до -2.

В Улан-Удэ ночью небольшие осадки, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 5-7 тепла.
прокуратура
 
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