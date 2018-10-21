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МЧС напомнило жителям Бурятии, что делать с разбитым термометром

МЧС напомнило жителям Бурятии, что делать с разбитым термометром
Общество,  Фото:pixabay.com
Ртутный градусник есть практически в каждой квартире. Иногда по неосторожности люди могут уронить термометр, и он разобьётся. Чтобы не отравиться парами вытекшей ртути следует провести демеркуризацию - процесс сбора и утилизации опасного вещества

О том, как это делать, советы даёт ГУ МЧС по Бурятии.

- Ртуть является опасным для здоровья веществом. Вред наносят пары металла, которые при вдыхании могут привести к отравлению. Если не собрать даже мельчайшие шарики, они длительное время будут продолжать наполнять воздух ядовитыми парами. Процесс удаления ртути из помещений называется демеркуризация и проводится сотрудниками специальных служб. Однако если организаций, занимающихся такой работой, в вашем населённом пункте нет, ртуть придётся собирать самостоятельно с выполнением четкого алгоритма действий, - отмечают в МЧС.

Первым действием после растекания ртути должно стать удаление из помещения людей и животных. Затем следует плотно закрыть дверь в комнату и смотреть, чтобы туда случайно никто не вошел. Для сбора металла подготовьте насыщенный раствор марганцовки и мыльно-содовый раствор. Марганцовкой заполните на две трети трехлитровую банку с плотной крышкой. Возьмите с собой два листа бумаги, медицинскую грушу, шило, фонарик и кисточку. На ноги оденьте резиновые нетканевые тапочки или сапоги, на руках должны быть резиновые перчатки. Дыхательные пути необходимо защитить маской.

Перед входом в комнату положите на порог намоченную в растворе марганцовки тряпку. Плотно закройте за собой дверь и откройте окно. Осколки градусника аккуратно соберите и сложите в банку, заполненную раствором. С помощью листов бумаги сгоните маленькие шарики в один большой, который поместите на лист бумаги и слейте в банку.

С помощью фонарика обследуйте щели и труднодоступные места в комнате. Ртуть в свете фонаря будет светиться металлическим цветом. Если обнаружите закатившийся в щель шарик, извлеките его шилом или используйте грушу. При попадании металла под плинтус, его следует демонтировать и собрать ртуть вышеуказанными способами. Возвращать плинтус на место нельзя, его необходимо заменить на новый.

Все предметы, которые контактировали с опасным металлом, поместите в банку и плотно закройте крышкой. Пол и поверхности, на которые попала ртуть, тщательно вымойте сначала мыльно-содовым раствором, затем раствором марганцовки. Одежду и обувь сложите в плотный пакет и завяжите его. Примите душ, прополаскайте рот водой с содой.

В дальнейшем в течение недели исключите пребывание людей в комнате и ежедневно повторяйте мытье пола и проветривание, при этом избегайте сквозняков. Банку и пакет с одеждой нельзя выбрасывать в мусорный контейнер, а лучше передать сотрудникам специализированных организаций. Их необходимо вызвать даже из другого населенного пункта для замера концентрации паров ртути в комнате и признания ее пригодной для проживания.

Разбитый прибор лучше заменить на электронный вариант градусника. Он не менее точен, но более безопасен.


МЧС
 
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