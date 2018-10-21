Россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания
Росгвардия опубликовала соответствующее предложение на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Лента.Ру».
Если владельцы оружия берут его с собой в поездки более чем на трое суток, то они в течение трёх рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения, следует из пояснительной записки. В ведомстве подчёркивают, что такие меры помогут улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.
18 октября член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитидии депутат Госдумы Анатолий Выборныйвыступили с предложением ужесточить правила выдачи и хранения оружия. В частности, был поднят вопрос об увеличении минимального возраста, дающего право на приобретение оружия.
Такие предложения были выдвинуты на фоне стрельбы в Керчи. 17 октября учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нём обнаружено 150 патронов. Известно о 21 погибших и 74 пострадавших. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.
Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия
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Россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания
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