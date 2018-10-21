В Иркутской области выбрали лучшего учителя ОБЖ

В течение трёх дней в Иркутской области педагоги, преподающие ОБЖ, принимали участие в конкурсе профессионального мастерства



За звание лучшего боролись 19 учителей из Куйтунского, Заларинского, Аларского, Черемховского, Баяндаевского, Усольского, Боханского, Жигаловского районов, городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Свирска, Усть-Кута и Тайшета. IX областной смотр-конкурс был приурочено к 86-летию со Дня образования Гражданской обороны и Всемирному Дню учителя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В ходе конкурсных испытаний участники показали, насколько хорошо они знают свой предмет. В практический тур были включены задания на оказание первой помощи пострадавшим, проверка знаний алгоритмов действий в условиях пожара (возгорания), экстремальных ситуаций техногенного и природного характера и вынужденного автономного существования в природе. Кроме того, конкурсный этап включал неполную разборку и сборку массогабаритной модели автомата Калашникова и стрельбу из пневматического оружия по мишени.



На всех этапах качество выполнения заданий оценивали судьи – спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники Главного управления МЧС, представители Иркутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Учебного методического центра ГО и ЧС.



Лучшим учителем по предмету «ОБЖ» стал Михаил Томашевский, преподаватель ангарской средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. Второе место по итогам трёх конкурсов занял Павел Мантачко, преподаватель курса ОБЖ школы № 27 Иркутска. Третье место общего зачета у Евгения Сажина, педагога школы № 8 города Усть-Кут.



Инициаторами введения курса ОБЖ в 1991 году стали министерство образования РСФСР и Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.





