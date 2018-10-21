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В Бурятии на концерте собрали деньги для приюта животных

В Бурятии на концерте собрали деньги для приюта животных
Общество, 
В поддержку бездомных животных выступали дети

20 октября в КДЦ «Родник» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии состоялся благотворительный концерт «Добро дарю я братьям нашим меньшим». Все средства пошли на развитие и финансовую поддержку питомника для бездомных животных «Возрождение».




На сцене выступали детские коллективы Нижнего Саянтуя, ТОСов Вахмистрово и приглашённые начинающие артисты – студенты колледжа искусств имени Чайковского.

- Было собрано три тысячи рублей. Также неравнодушные люди подарили 8 старых ковров и ковриков. Глава сельского поселения Саянтуйское подарил мешок крупы, представитель КПРФ – 6 пакетов корма для кошек и собак. Также были собраны крупы, кости, корма в мешках для собак, одеяла. Жаль, что никто не приехал из администрации Тарбагатайского района, - поделилась с «Байкал-Dailу» одна из организаторов концерта. 




После мероприятия был закуплен корм на собранные деньги. Все желающие смогли побывать в самом приюте, где им провели мини-эскурсию.

Сегодня в приюте «Возрождение», который находится в Тарбагатайском районе, содержится 700 взрослых животных, а также около 200 котят и щенков. 

В начале октября активисты объявили сбор средств на покупку тепловой пушки для обогрева домика, где живут котята. Ранее представители «Возрождения» также просили помочь со строительством зимних будок для собак. Волонтёры принимают любую финансовую помощь, а также корма и крупы для животных. Сейчас всех животных крайне сложно прокормить, многие голодают. Группа приюта «Возрождения» «Вконтакте» - https://vk.com/club156674863









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