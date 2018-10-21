Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

20 октября в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав



Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Теперь водителям, которых лишили прав, вернуть их будет сложнее. Обязательное требование – полная оплата всех наложенных штрафов.



Кроме того, для того, чтобы получить обратно водительские права, нарушитель должен будет заново сдать правила дорожного движения в Госавтоинспекции, предоставить паспорт и информацию, которая подтверждает оплату штрафов. А те, кто лишились прав за управление автомобилем в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.

