В двух ДНТ Улан-Удэ отключали свет

Авария произошла в субботу



20 октября в 18:59 в Улан-Удэ из-за неисправности аварийно отключился фидер 5 подстанции «Птицефабрика».



Под отключение попали потребители СНТ «Строитель» и СНТ «Металлист».



Подключение проводилось поэтапно: в 19:28 (спустя 29 минут) электроэнергия была включена потребителям СНТ «Строитель».



В 21:41 электроэнергия включена потребителям СНТ «Металлист». Время отключения 2 час. 42 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

