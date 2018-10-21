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В двух ДНТ Улан-Удэ отключали свет

В двух ДНТ Улан-Удэ отключали свет
Общество, 
Авария произошла в субботу

20 октября в 18:59 в Улан-Удэ из-за неисправности аварийно отключился фидер 5 подстанции «Птицефабрика».

Под отключение попали потребители СНТ «Строитель» и СНТ «Металлист».

Подключение проводилось поэтапно: в 19:28 (спустя 29 минут) электроэнергия была включена потребителям СНТ «Строитель».

В 21:41 электроэнергия включена потребителям СНТ «Металлист». Время отключения 2 час. 42 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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