По данным Бурятского Гидрометцентра, 21-22 октября в республике неустойчивая погода
Сегодня местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный 6-11, местами до 17 м/с. Температура днём +3,+8.
В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём +4,+6.
На автодорогах местами гололедица, снежные накаты.
В Бурятии пройдёт мокрый снег
Общество, Фото:
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