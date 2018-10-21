В Бурятии пройдёт мокрый снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, 21-22 октября в республике неустойчивая погода



Сегодня местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный 6-11, местами до 17 м/с. Температура днём +3,+8.



В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём +4,+6.



На автодорогах местами гололедица, снежные накаты.



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