В республике проходит конкурс по бурятскому языку

В творческом состязании участвуют 55 команд школьников
Сегодня, 20 октября, в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Иволгинском дацане проходит XXV конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» - «Язык матери - наше богатство».
Инициатором и организатором мероприятия является Буддийская традиционная Сангха России.
Конкурс не только повышает уровень знания бурятского языка, но также оказывает немаловажную роль в сплочении носителей языка. Например, объединяет и учит детей разным навыкам – таким, как вышивание, работа по дереву, выделывание кожи, изготовление скульптур из пластилина.
В творческом состязании в этом году участвуют 55 команд школьников.
Помимо победившего Тамира Галанова, в финальных состязаниях по боксу участвуют ещё 2 спортсмена из республики
В творческом состязании участвуют 55 команд школьников
Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей
В нём принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, районов Бурятии, регионов России, Китая и Монголии
Сегодня к мемориалу возложили цветы, венок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Такие данные приводит МВД по республике
В первый год работы площадка примет 100 человек
Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц
По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
Участвовало около 90 учащихся
Учащиеся профильного класса из Иркутской области одержали победу на всероссийском конкурсе
В список вошли три спортсмена из республики
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3
Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.