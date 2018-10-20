В республике проходит конкурс по бурятскому языку



Сегодня, 20 октября, в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Иволгинском дацане проходит XXV конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» - «Язык матери - наше богатство».



Инициатором и организатором мероприятия является Буддийская традиционная Сангха России.



Конкурс не только повышает уровень знания бурятского языка, но также оказывает немаловажную роль в сплочении носителей языка. Например, объединяет и учит детей разным навыкам – таким, как вышивание, работа по дереву, выделывание кожи, изготовление скульптур из пластилина.







В творческом состязании в этом году участвуют 55 команд школьников.