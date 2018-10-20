В машине у жителя Бурятии нашли омуль

Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей
18 октября в рамках мероприятия «Путина-2018» сотрудники специального батальона ДПС в селе Тресково Кабанского района остановили автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего местного жителя. В салоне машины полицейские обнаружили омуль.
Полицейскими изъято 11 особей омуля. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В творческом состязании участвуют 55 команд школьников
Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей
В нём принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, районов Бурятии, регионов России, Китая и Монголии
Сегодня к мемориалу возложили цветы, венок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Такие данные приводит МВД по республике
В первый год работы площадка примет 100 человек
Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц
По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
Участвовало около 90 учащихся
Учащиеся профильного класса из Иркутской области одержали победу на всероссийском конкурсе
В список вошли три спортсмена из республики
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3
Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
Перевозчику внесли представление