В машине у жителя Бурятии нашли омуль

18 октября в рамках мероприятия «Путина-2018» сотрудники специального батальона ДПС в селе Тресково Кабанского района остановили автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего местного жителя. В салоне машины полицейские обнаружили омуль. Полицейскими изъято 11 особей омуля. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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