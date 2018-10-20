В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису

В нём принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, районов Бурятии, регионов России, Китая и Монголии
Открытие турнира по настольному теннису «Кубок горсовета» состоялось сегодня, 20 октября, в Центре настольного тенниса по ул. Корабельной, 32.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Китайской Народной Республики, Монголии, Иркутской области, Забайкальского края, районов Бурятии и города Улан-Удэ.
С началом состязаний спортсменов, тренеров и болельщиков поздравил и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.
- В этом году турнир проводится во второй раз. Надеемся, что со временем турнир обретёт славную историю, станет ещё более востребованным у всех любителей настольного тенниса, - сказал он.
На сегодня в Улан-Удэ работают 4 специализированных зала настольного тенниса и более 10 приспособленных залов, в которых занимаются свыше тысячи теннисистов. В спортивных школах № 2 и № 16 под руководством четырёх тренеров занимается более 200 юных спортсменов, которые активно участвуют в республиканских и региональных соревнованиях.
Турнир завершится 21 октября, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
Сегодня к мемориалу возложили цветы, венок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Такие данные приводит МВД по республике
В первый год работы площадка примет 100 человек
Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц
По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
Участвовало около 90 учащихся
Учащиеся профильного класса из Иркутской области одержали победу на всероссийском конкурсе
В список вошли три спортсмена из республики
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3
Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
Перевозчику внесли представление
Занятие состоялось для учеников 5 класса
Для них провели экскурсию
Отключение вызвано проведением ремонтных работ