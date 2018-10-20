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В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису

Общество, 
В нём принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, районов Бурятии, регионов России, Китая и Монголии 

Открытие турнира по настольному теннису «Кубок горсовета» состоялось сегодня, 20 октября, в Центре настольного тенниса по ул. Корабельной, 32.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Китайской Народной Республики, Монголии, Иркутской области, Забайкальского края, районов Бурятии и города Улан-Удэ.

С началом состязаний спортсменов, тренеров и болельщиков поздравил и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.

- В этом году турнир проводится во второй раз. Надеемся, что со временем турнир обретёт славную историю, станет ещё более востребованным у всех любителей настольного тенниса, - сказал он.

На сегодня в Улан-Удэ работают 4 специализированных зала настольного тенниса и более 10 приспособленных залов, в которых занимаются свыше тысячи теннисистов. В спортивных школах № 2 и № 16 под руководством четырёх тренеров занимается более 200 юных спортсменов, которые активно участвуют в республиканских и региональных соревнованиях.

Турнир завершится 21 октября, сообщает управление по информационной политике городской администрации. 
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