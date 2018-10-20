В Улан-Удэ отреставрировали памятник героям-красногвардейцам (фоторепортаж)



В столице Бурятии отреставрировали памятник героям-красногвардейцам, павшим в боях за Верхнеудинск в августе 2018 года. Сегодня к мемориалу, находящемуся на территории городского сада, возложили цветы, венок.



На реставрацию памятника ушло 3 дня.



- Благодаря волевому решению командующего 36 армией военнослужащие контрактной службы работали. Вы видите, что здесь ничего никому не нужно, всё заросло, всё в грязи. Такое похабное наплевательское отношение к памяти нашего города. Кто здесь отвечает? Наверное, администрация Советского района отвечает за воинские захоронения на территории района. Просто слов нет. Поэтому было принято решение быстро его отреставрировать и взять шефство над ним, - рассказал Владимир Ефремов, председатель регионального отделения «Поискового движения России» в Бурятии.



Он добавил, что над мемориалом взяли шефство юнармейцы республики, поисковики, министерство образования, командование 36-й армии и ДОСААФ России в Бурятии.

