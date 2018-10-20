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На 25% снизилось число бытовых преступлений в Бурятии

Общество, 
Такие данные приводит МВД по республике 

В МВД по Бурятии состоялось заседание коллегии по итогам работы за 9 месяцев этого года. 

По итогам января-сентября в республике отмечается снижение количества убийств и покушений на убийство, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж транспортных средств и автомобилей, скота, угонов, поджогов. 

- Выявлено 8,8 тысяч человек, совершивших преступления. Сотрудниками органов внутренних дел с использованием дакто- и фотоучётов установлено 851 лицо, совершившее преступление, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии. 

Сотрудниками полиции выявлено почти 500 преступлений экономической направленности, каждое второе из которых относится к тяжким и особо тяжким деяниям. 

- В результате многоуровневой системы профилактики удалось достичь снижения числа бытовых преступлений на 25%. Так, количество совершённых на бытовой почве убийств сократилось на 21,3%, - продолжили в министерстве. 

Количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 22,6% и 45% соответственно. 

Отмечается снижение на 4% преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

- Целенаправленная деятельность в сфере безопасности дорожного движения позволила сократить количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики на 8,6%. Отмечено снижение числа погибших – на 13% и получивших в результате ДТП ранения различной степени тяжести – на 4,2%. Меньше зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием детей – на 10,0%, - добавили в министерстве. 

Сократилось число несовершеннолетних, получивших в результате ДТП ранения различной степени тяжести – на 10,6%.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно прокуратура Бурятии опубликовала основные показатели состояния преступности за 9 месяцев. 

По их данным, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 17 954 преступлений. Это на 4,1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (17 249). 
полиция МВД Бурятии совещание
 
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