На 25% снизилось число бытовых преступлений в Бурятии

Такие данные приводит МВД по республике





В МВД по Бурятии состоялось заседание коллегии по итогам работы за 9 месяцев этого года.





По итогам января-сентября в республике отмечается снижение количества убийств и покушений на убийство, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж транспортных средств и автомобилей, скота, угонов, поджогов.





- Выявлено 8,8 тысяч человек, совершивших преступления. Сотрудниками органов внутренних дел с использованием дакто- и фотоучётов установлено 851 лицо, совершившее преступление, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.





Сотрудниками полиции выявлено почти 500 преступлений экономической направленности, каждое второе из которых относится к тяжким и особо тяжким деяниям.





- В результате многоуровневой системы профилактики удалось достичь снижения числа бытовых преступлений на 25%. Так, количество совершённых на бытовой почве убийств сократилось на 21,3%, - продолжили в министерстве.





Количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 22,6% и 45% соответственно.





Отмечается снижение на 4% преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.





- Целенаправленная деятельность в сфере безопасности дорожного движения позволила сократить количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики на 8,6%. Отмечено снижение числа погибших – на 13% и получивших в результате ДТП ранения различной степени тяжести – на 4,2%. Меньше зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием детей – на 10,0%, - добавили в министерстве.





Сократилось число несовершеннолетних, получивших в результате ДТП ранения различной степени тяжести – на 10,6%.





Как сообщал «Байкал-Daily», недавно прокуратура Бурятии опубликовала основные показатели состояния преступности за 9 месяцев.





По их данным, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 17 954 преступлений. Это на 4,1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (17 249).