Первый детский технопарк открылся в Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В первый год работы площадка примет 100 человек



На острове Юность в Иркутске открыли первый детский технопарк «Кванториум». В 2017 году губернатор Сергей Левченко поддержал идею создания технопарка в регионе. Из областного бюджета на эти цели было выделено 90 млн рублей в 2017 году и более 34 млн рублей в 2018 году, что позволило привлечь более 65 млн рублей из средств федерального бюджета.



Участие в открытии первого технопарка «Кванториума» принял председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.



- Мы с вами формируем нового человека, нового гражданина России, способного в эпоху цифрового мира соответствовать любым вызовам, которые поставит жизнь. Для этого создаются такие технопарки. Надеюсь, что выпускники этого «Кванториума» станут гордостью нашей страны и нашего региона, - отметил Руслан Болотов.



Первый детский технопарк - «Кванториум РЖД» - это совместный проект правительства региона и Восточно-Сибирской железной дороги. Соглашение о сотрудничестве было подписано весной 2018 года. Создавался детский технопарк на условиях софинансирования.



Для воспитанников технопарка разработаны оригинальные кейсы и составлены модули учебных заданий. Полностью укомплектован штат преподавателей. Все они успешно прошли обучение в инновационном центре «Сколково». Первые занятия начнутся с 1 ноября, детей будут обучать по четырём направлениям – информационные технологии, промышленный дизайн, геоинформационные системы, виртуальная и дополненная реальность и хайтек-цех.



В первый год работы площадка примет 100 человек. В 2019 запланировано расширение помещений. Для этого планируется реконструировать галерею между учебным корпусом Детской железной дороги и зданием вокзала. Тогда количество обучающихся возрастет ещё на 50 человек. После увеличения площади появится ещё одно направление - авто+энерджи квантум. В технопарке смогут заниматься все желающие школьники.



До конца года в Иркутске на базе Центра развития дополнительного образования детей планируют открыть еще один технопарк - «Кванториум Байкал» - на 700 мест. Он будет работать по образовательным направлениям: IT-квантум, геоквантум, биоквантум, наноквантум, энерджиквантум. Его задача - вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. Принять участие в работе технопарка сможет каждый, запись будет открыта на сайте Центра развития дополнительного образования, сообщает пресс-служба правительства области.

