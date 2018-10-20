33 студента в Бурятии будут получать республиканскую стипендию

Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц



33 студента будут получать республиканскую стипендию в 2018-19 учебном году. Все они показали высокие результаты в учёбе, проявили себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях в образовательных и научных организациях.



На соискание стипендии могут претендовать студенты и аспиранты, проходящие очное обучение, получившие оценку «отлично» по итогам двух последних семестров и имеющие различные грамоты, дипломы, свидетельствующие об их участии и победах в олимпиадах, конференциях.



Стипендия назначается ежегодно по представлению комиссии и выплачивается из средств республиканского бюджета с 1 сентября ежемесячно - в течение учебного года. Для аспирантов она составляет 1800 рублей, для студентов – 1500 рублей в месяц, сообщает пресс-служба Минобрнауки Бурятии.

