В музее Бурятии прошёл урок по сказкам

Занятие состоялось для учеников 5 класса







19 октября в Новоселенгинском музее декабристов прошёл урок «Самобытное сказочное творчество», посвящённый республиканскому празднику –Дню бурятского языка.- Бурятские сказки – один из богатейших разделов устно-поэтического наследия народа. Богатое и самобытное сказочное творчество бурят давно привлекало путешественников, собирателей и любителей фольклора. В числе зачинателей сбора и публикации народных сказок был декабрист Николай Александрович Бестужев, - отметили в пресс-службе Национального музея.Учащиеся 5 класса Новоселенгинской СОШ прослушали сказки из очерка Бестужева «Гусиное озеро» и стали участниками театрализованного представления одной из сказок.