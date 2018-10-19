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В музее Бурятии прошёл урок по сказкам

Общество, 
Занятие состоялось для учеников 5 класса

19 октября в Новоселенгинском музее декабристов прошёл урок «Самобытное сказочное творчество», посвящённый республиканскому празднику –Дню бурятского языка.

- Бурятские сказки – один из богатейших разделов устно-поэтического наследия народа. Богатое и самобытное сказочное творчество бурят давно привлекало путешественников, собирателей и любителей фольклора. В числе зачинателей сбора и публикации народных сказок был декабрист Николай Александрович Бестужев, - отметили в пресс-службе Национального музея.

Учащиеся 5 класса Новоселенгинской СОШ прослушали сказки из очерка Бестужева «Гусиное озеро» и стали участниками театрализованного представления одной из сказок.
музей
 
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