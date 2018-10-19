В Улан-Удэ отключат светофор на Борсоева

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Отключение вызвано проведением ремонтных работ



В столице Бурятии отключат светофор на улице Борсоева. Объект, находящийся рядом с остановкой «СИЗО», не будет работать 22 октября с 9:00 до 12:00 часов.



Изменения в работе светофора произойдёт в связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго». Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ.

