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В Улан-Удэ отключат светофор на Борсоева

В Улан-Удэ отключат светофор на Борсоева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
Отключение вызвано проведением ремонтных работ

В столице Бурятии отключат светофор на улице Борсоева. Объект, находящийся рядом с остановкой «СИЗО», не будет работать 22 октября с 9:00 до 12:00 часов.

Изменения в работе светофора произойдёт в связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго». Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ.
светофоры
 
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