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В Бурятии вручили премии «Хранителям отчих традиций»

Общество, 
Участникам вручили дипломы и денежные премии

Церемония награждения республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» состоялась на концерте «Покровские гуляния».

Лучшей в номинации «Частные усадьбы и подворья» и обладательницей премии в размере 70 тысяч рублей стала Зайцева Анна Фёдоровна из села Куйтун Тарбагатайского района.

В номинации «Туристические маршруты» награждён дипломом лауреата первой степени и денежной премией 100 тысяч рублей центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» из села Шаралдай Мухоршибирского района (культурно-познавательный тур «У Исая в Шаралдае»).

В номинации «Частные усадьбы и подворья» удостоены дипломов и денежных премий:

Лауреатом второй степени стал Ефимов Андрей Степанович (Бичурский район, село Билютай).

Лауреаты третьей степени: Калашникова Зинаида Елисеевна (Мухоршибирский район, село Никольск), Дорофеева Галина Федоровна (Тарбагатайский район, село Верхний Жирим).

В номинации «Туристические маршруты»:

Лауреат II степени - Муниципальное автономное учреждение «Альтернатива» (Селенгинский район, село Ягодное), туристический маршрут «По следам предков».

Лауреат III степени - Туристическое агентство «Байкал-этно-тур» (Заиграевский район, село Новая Брянь), туристический маршрут «Этно дом старовер».

Всем участникам смотра-конкурса вручены дипломы за участие и денежные премии.

Награждение состоялось в Русском драматическом театре. На концерте выступили «Байкальский хоровод», Большекуналейский народный хор, «Былина», «Раздолье», «Станица», «Лейся песня», «Семейские янтари», «Славяне» и многие другие, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
 
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