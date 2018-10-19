В Бурятии вручили премии «Хранителям отчих традиций»

Участникам вручили дипломы и денежные премии



Церемония награждения республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» состоялась на концерте «Покровские гуляния».



Лучшей в номинации «Частные усадьбы и подворья» и обладательницей премии в размере 70 тысяч рублей стала Зайцева Анна Фёдоровна из села Куйтун Тарбагатайского района.



В номинации «Туристические маршруты» награждён дипломом лауреата первой степени и денежной премией 100 тысяч рублей центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» из села Шаралдай Мухоршибирского района (культурно-познавательный тур «У Исая в Шаралдае»).



В номинации «Частные усадьбы и подворья» удостоены дипломов и денежных премий:



Лауреатом второй степени стал Ефимов Андрей Степанович (Бичурский район, село Билютай).



Лауреаты третьей степени: Калашникова Зинаида Елисеевна (Мухоршибирский район, село Никольск), Дорофеева Галина Федоровна (Тарбагатайский район, село Верхний Жирим).



В номинации «Туристические маршруты»:



Лауреат II степени - Муниципальное автономное учреждение «Альтернатива» (Селенгинский район, село Ягодное), туристический маршрут «По следам предков».



Лауреат III степени - Туристическое агентство «Байкал-этно-тур» (Заиграевский район, село Новая Брянь), туристический маршрут «Этно дом старовер».



Всем участникам смотра-конкурса вручены дипломы за участие и денежные премии.



Награждение состоялось в Русском драматическом театре. На концерте выступили «Байкальский хоровод», Большекуналейский народный хор, «Былина», «Раздолье», «Станица», «Лейся песня», «Семейские янтари», «Славяне» и многие другие, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

