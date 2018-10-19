В Бурятии возрождают сгоревший дуган

Ламы объявили сбор средств на строительство







Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля поздно вечером на территории Сартуул-Булагского дацана в селе Оёр Джидинского района произошёл пожар. Огонь полностью уничтожил один из дуганов. Пожар был настолько сильным, что обрушилась крыша. К счастью, обошлось без пострадавших.





По словам представителя дацана, ламы тогда собирали материальную помощь, жертвуя часть своей зарплаты. Также принимались пожертвования от верующих.







Сейчас стало известно, что ламы объявили сбор средств на возведение дугана.







– В конце года Огненного Петуха (заметьте, символ пожара), т.е. перед Цагаалха-2018 в нашем Сартуул-Булагском дацане сгорел один из дуганов. Месторасположение его на территории - по ходу гороо (обхода святыни) – как раз является третьим, после обоо с огромным изображением лошади и родника – булаг, в честь которого назван дацан. На месте фундамента сгоревшего дугана сейчас начинается заливка площадки и установка бойпора для почитания стихии Огонь «Ме Лха Чодба», которое будет проводиться ежегодно в 23 и 24 лунные дни месяца Коровы, предшествующего Лунному новому году, – говорится в официальной группе дацана в соцсети.





Информацию о том, как перечислить деньги на восстановление дугана, можно узнать здесь:





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