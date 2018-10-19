Фестиваль Школьной лиги КВН Республики Бурятия открыл новый сезон игр
В борьбу за кубок победителей вступили 13 команд, сообщает лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Выступали следующие команды: «Ковалент» (школа №1, город Гусиноозёрск), «Хэштэг — Паштет» (лицей №27, Улан-Удэ), «ВССШИ» (Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат, Тарбагатайский район), студия школьного телевидения Малой академии наук, «Приехали» (Хоринская средняя общеобразовательная школа №1), «Бухлёр» (Оронгойская школа), «Ми-Лицей» (Кижингинский лицей), «Тигр» (Кыренская средняя школа), «Сборная СОШ №4» (Гусиноозёрск), «Золотая 10-ка» )Сосново-Озерская средняя школа №1, Еравна), «Бэдбойз» (РБНЛИ №1, Улан-Удэ), «Вот так» (школ №2, Улан-Удэ), «ДНК» (школа №49, Улан-Удэ)
- Большинство ребят вышли на сцену впервые, но играли достойно и, конечно, не раз заставляли смеяться зрителей и судей, - сообщил Чингис Болотов.
По итогам фестиваля первое место завоевали две команды: «Золотая 10-ка» и «Вот так». Второе место заняла команда «Бэдбойз». Третье место присудили команде «Сборная СОШ №4».
Все команды были награждены дипломами КВН и сладкими подарками.
В Бурятии прошёл фестиваль Школьной лиги КВН
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Фестиваль Школьной лиги КВН Республики Бурятия открыл новый сезон игр
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