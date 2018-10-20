В выходные в Бурятии установится ненастная погода

По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
20 октября по республике: ночью по юго-западу и Прибайкалью, днём местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, днем местами порывы до 9-14 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 7-12 мороза, днём 4-9 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 0 до 2 мороза, днём 7-9 тепла.
По данным Бурятского гидрометцентра 20-22 октября неустойчивая погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты
Участвовало около 90 учащихся
Учащиеся профильного класса из Иркутской области одержали победу на всероссийском конкурсе
В список вошли три спортсмена из республики
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3
Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
Перевозчику внесли представление
Занятие состоялось для учеников 5 класса
Для них провели экскурсию
Отключение вызвано проведением ремонтных работ
Местные жители возмущены резким повышением тарифа
Девушка из Бурятии сражалась за звание главной красавицы российских студотрядов
Соболезнования принесла мэрия города
На установку систем потратили полтора миллиона рублей
Стал известен список городских мероприятий в выходные дни