В выходные в Бурятии установится ненастная погода

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 0 до 2 мороза, днём 7-9 тепла.

20 октября по республике: ночью по юго-западу и Прибайкалью, днём местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, днем местами порывы до 9-14 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 7-12 мороза, днём 4-9 тепла.