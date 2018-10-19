В Бурятии появился первый автобус для перевозки спортсменов с ПОДА

- Микроавтобус российского производства 2018 года выпуска с пятым экологическим классом, - рассказывают в республиканской спортивно-адаптивной школе минспорта Бурятии.





На днях в Бурятии появился первый автобус с возможностью перевозки спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на 9 мест.- Это очень хорошо. Плюсы большие. Эмоции положительные. Теперь не только у нас, у всех есть возможность с удобством выехать на соревнования, в аэропорт, на стадион, на мероприятия: спортивные, физкультурные, массовые. И, конечно, социальное наше такси, которое разрывается, разрядится. Очень радует, что появилась именно для спортсменов такая возможность, - делится впечатлениями победитель и призёр чемпионатов России, Европы и мира Александр Дорофеев.Транспортное средство основано на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI. От обычного его в первую очередь отличает подъёмник для инвалидной коляски.Такая возможность у республики появилась благодаря федеральной субсидии в размере 2,5 миллиона рублей в рамках программы «Доступная среда 2011-2020».Автобус уже не раз выполнил свою миссию, например, 2 октября на региональный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди людей с ограниченными возможностями здоровья участников привозили прямо из дома, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.