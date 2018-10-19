Мероприятие прошло в Бичурском районе
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с военным комиссаром Бичурского района Сергеем Гавриловым провели профилактическое мероприятие «Живи по правилам» с курсантами автошколы ДОСААФ.
Полицейские рассказали начинающим водителям об основных причинах дорожно-транспортных происшествий и их последствиях, часто выявляемых нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей. Они призвали курсантов не повторять чужих ошибок и взять за правило следование требованиям дорожной безопасности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Особое внимание сотрудники ОГИБДД уделили фактам управления автомобилем в нетрезвом виде, а также несоблюдению скоростного режима.
- Употребление спиртного даже в малых дозах замедляет скорость реакции водителя. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, автомобилист может неверно оценить дорожную обстановку, потерять контроль над дорогой, что может привести к трагическим последствиям,- отмечают автоинспекторы.
Быть осторожными на дороге молодых людей призвал и Сергей Гаврилов.
- Ввиду отсутствия достаточного опыта управления транспортным средством будьте предельно внимательными и неотступно следуйте правилам дорожного движения - это залог вашей безопасности, - подытожил военный комиссар.
Будущим водителям в Бурятии рассказали о дорожной безопасности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие прошло в Бичурском районе
В съёмках ролика «Супермодель» приняли участие борцы из сборной республики
Она назвала его «страшным и одновременно гротесково смешным»
Будущий врач и модель претендуют на звание самой красивой азиатки Северной столицы
У них не оказалось фитосанитарных сертификатов
На выполненные работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию
В республику придут дожди и мокрый снег
Экспозиция открылась в обновлённом зале музея
В ходе одной из акций добровольцы собрали две машины мусора
По Бурятии пройдут различные мероприятия
Состязания проводились в Сочи
Её будут вручать на ежегодном одноимённом конкурсе
Он скрыл факт незаконной вырубки деревьев
Наркотическое вещество он собрал и хранил в крупном размере
С традицией выжигания травы начнут бороться со школьных лет