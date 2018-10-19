Будущим водителям в Бурятии рассказали о дорожной безопасности

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Мероприятие прошло в Бичурском районе



Сотрудники Госавтоинспекции совместно с военным комиссаром Бичурского района Сергеем Гавриловым провели профилактическое мероприятие «Живи по правилам» с курсантами автошколы ДОСААФ.



Полицейские рассказали начинающим водителям об основных причинах дорожно-транспортных происшествий и их последствиях, часто выявляемых нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей. Они призвали курсантов не повторять чужих ошибок и взять за правило следование требованиям дорожной безопасности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Особое внимание сотрудники ОГИБДД уделили фактам управления автомобилем в нетрезвом виде, а также несоблюдению скоростного режима.



- Употребление спиртного даже в малых дозах замедляет скорость реакции водителя. Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, автомобилист может неверно оценить дорожную обстановку, потерять контроль над дорогой, что может привести к трагическим последствиям,- отмечают автоинспекторы.



Быть осторожными на дороге молодых людей призвал и Сергей Гаврилов.



- Ввиду отсутствия достаточного опыта управления транспортным средством будьте предельно внимательными и неотступно следуйте правилам дорожного движения - это залог вашей безопасности, - подытожил военный комиссар.