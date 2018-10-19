Трёх ориентировщиков Бурятии отобрали в сборную России

В список вошли три спортсмена из республики



Молодые ориентировщики из Бурятии Дмитрий Патрин, Кристина Тимофеева и Ольга Евсюнина включены в список спортсменов, получивших право на включение в списочный состав сборной команды России по спортивному ориентированию на 2019 год. Об этом сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.



Дмитрий Патрин из города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии, его первый тренер Светлана Иванова.



Кристина Тимофеева и Ольга Евсюнина – выпускницы Каменской ДЮСШ Кабанского района Бурятии. Тренер Аркадий Белоусов.

