Трёх ориентировщиков Бурятии отобрали в сборную России

В список вошли три спортсмена из республики
Молодые ориентировщики из Бурятии Дмитрий Патрин, Кристина Тимофеева и Ольга Евсюнина включены в список спортсменов, получивших право на включение в списочный состав сборной команды России по спортивному ориентированию на 2019 год. Об этом сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Дмитрий Патрин из города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии, его первый тренер Светлана Иванова.
Кристина Тимофеева и Ольга Евсюнина – выпускницы Каменской ДЮСШ Кабанского района Бурятии. Тренер Аркадий Белоусов.
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