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Более тысячи танкистов Восточного округа готовятся к выпускным

Более тысячи танкистов Восточного округа готовятся к выпускным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3

Стрельбы проводятся в рамках подготовки к выпускным экзаменам, сообщает пресс-служба ВВО.

Танковые экипажи осваивают навыки ведения огня на ходу из пушки штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчёт противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника, на удалении до 2 тысяч метров.

Мишени появляются в зоне огневого поражения на короткое время, что требует от танкистов быстрой реакции и точности при стрельбе.

Навыки механиков-водителей будут проверены в ходе выполнения упражнений по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений, а также совершения быстрого отхода после выполнения стрельб с постановкой дымовой завесы.

Перед практической стрельбой курсанты прошли обучение на компьютерных тренажерах.

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