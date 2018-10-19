Более тысячи танкистов Восточного округа готовятся к выпускным

Более 1000 военнослужащих учебного центра танковых войск Восточного военного округа приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3



Стрельбы проводятся в рамках подготовки к выпускным экзаменам, сообщает пресс-служба ВВО.



Танковые экипажи осваивают навыки ведения огня на ходу из пушки штатным снарядом по мишеням, имитирующим танк, расчёт противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника, на удалении до 2 тысяч метров.



Мишени появляются в зоне огневого поражения на короткое время, что требует от танкистов быстрой реакции и точности при стрельбе.



Навыки механиков-водителей будут проверены в ходе выполнения упражнений по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений, а также совершения быстрого отхода после выполнения стрельб с постановкой дымовой завесы.



Перед практической стрельбой курсанты прошли обучение на компьютерных тренажерах.



