В Бурятии названы победители Кубка по спортивному ориентированию

Общество, Фото: федерация спортивного ориентирования

Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.



Этапы Кубка Бурятии проходили с 8 апреля по 30 сентября. Список победителей опубликовала федерация спортивного ориентирования республики.



Девушки до 12 лет

1. Калнынь Елена, ДЮСШ Селенгинского р-она,

2. Куфтина Полина, ДЮСШ Селенгинского р-она

3. Митапова Уянга, ДЮСШ Селенгинского р-она



Мальчики до 12

1. Хлебодаров Александр, Иволга- Каленово

2. Куфтин Юрий, ДЮСШ Селенгинского р-она

3. Думнов Данил, Тарбагатайский р-он



Девушки до 14

1. Каргапольцева Ульяна, Кабанский р-он

2. Сенотрусова Влада, Кабанский р-он

3. Цырендоржиева Номина,



М14

1. Горбачев Антон, ДЮСШ Селенгинского р-она

2. Татарников Артем, Саган-Нур

3. Половинко Кирилл



Ж16

1. Белоусова Дарья, Кабанский р-он

2. Сутурина Татьяна, ДЮСШ Селенгинского р-она

3. Розвезева Инна, ДЮСШ Селенгинского р-она



М16

1. Юрьев Андрей, Саган-Нур

1. Цыренжапов Сергей, ДЮСШ Селенгинского р-она

3. Брызгалов Артем, ДЮСШ Селенгинского р-она



В группе М-16 однозначного победителя выявить не удалось.



Ж18

1. Ульянова Юлия, Прибайкальский р-он

2. Коновалова Дарья, Саган-Нур

3. Душечкина Елена, Кабанский р-н



М18

1. Денисенко Данил, Иволга

2. Лхасарунов Солбон, ДЮСШ Селенгинского р-она

3. Быков Евгений, Прибайкальский р-он

