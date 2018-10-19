Завершился 21-й летний сезон Кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
Этапы Кубка Бурятии проходили с 8 апреля по 30 сентября. Список победителей опубликовала федерация спортивного ориентирования республики.
Девушки до 12 лет
1. Калнынь Елена, ДЮСШ Селенгинского р-она,
2. Куфтина Полина, ДЮСШ Селенгинского р-она
3. Митапова Уянга, ДЮСШ Селенгинского р-она
Мальчики до 12
1. Хлебодаров Александр, Иволга- Каленово
2. Куфтин Юрий, ДЮСШ Селенгинского р-она
3. Думнов Данил, Тарбагатайский р-он
Девушки до 14
1. Каргапольцева Ульяна, Кабанский р-он
2. Сенотрусова Влада, Кабанский р-он
3. Цырендоржиева Номина,
М14
1. Горбачев Антон, ДЮСШ Селенгинского р-она
2. Татарников Артем, Саган-Нур
3. Половинко Кирилл
Ж16
1. Белоусова Дарья, Кабанский р-он
2. Сутурина Татьяна, ДЮСШ Селенгинского р-она
3. Розвезева Инна, ДЮСШ Селенгинского р-она
М16
1. Юрьев Андрей, Саган-Нур
1. Цыренжапов Сергей, ДЮСШ Селенгинского р-она
3. Брызгалов Артем, ДЮСШ Селенгинского р-она
В группе М-16 однозначного победителя выявить не удалось.
Ж18
1. Ульянова Юлия, Прибайкальский р-он
2. Коновалова Дарья, Саган-Нур
3. Душечкина Елена, Кабанский р-н
М18
1. Денисенко Данил, Иволга
2. Лхасарунов Солбон, ДЮСШ Селенгинского р-она
3. Быков Евгений, Прибайкальский р-он
В Бурятии названы победители Кубка по спортивному ориентированию
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