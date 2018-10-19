Эксперт «Золотой маски» поделилась мнением об улан-удэнском «Ричарде III»

Она назвала его «страшным и одновременно гротесково смешным»
Спектакль «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Русского драмтеатра имени Бестужева участвует в конкурсном отборе театрального фестиваля «Золотая маска». 2 октября его смотрели театральные критики Александр Вислов, Юлия Клейман, Алексей Киселев и Ирина Алпатова. На днях Ирина Алпатова поделилась в социальных сетях впечатлениями о постановке Сергея Левицкого.
«Страшный и одновременно гротесково смешной спектакль. Да, это Шекспир, но и абсолютно личное, острое, горькое и страстное режиссерское высказывание, практически крик отчаяния, оттого, что жизнь вот такая - подлая, лицемерная, грязная. В этом парадоксальным образом нет «очернительства», но есть боль. Много крови, подвешенные мясные туши, территория морга. Здесь вечные шекспировские темы и герои наложились на современные ситуации и их персонажей. Здесь много драйва, намеренного трэша, комикования и эстетического вызова, но не почувствовать искренности режиссерско-актерских высказываний невозможно. Владимир Барташевич в заглавной роли, кажется, стал кумиром городской молодежи, судя по тому, какой приём ему оказывают зрители. Но он и впрямь существует в этой роли виртуозно, соединяя детскую травму одиночества, несправедливости и обиды с наглым самоуверенным «гопничеством». Ему нельзя не поддаться, не подчиниться. Его нельзя не любить и не ненавидеть одновременно. Впрочем, несмотря на явно режиссерский, авторский спектакль, актёры совсем не похожи на марионеток. Да, быть может, горькая и отчаянная социальность немного теснит чистую художественность, но у каждого времени свой театр, и право режиссера выбирать те приемы, которые ему сегодня кажутся более актуальными».
Ирина Алпатова (Москва) – театровед, театральный критик, редактор отдела научно-методической работы Государственного центрального театрального музей имени А.А.Бахрушина, автор журналов «Театр», «Театрал», «Петербургский театральный журнал», газеты «Экран и сцена».
Кто станет номинантом «Золотой Маски» 2019, станет известно 31 октября, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля «Ричард III» состоялась в октябре 2017 года.
Эксперт «Золотой маски» поделилась мнением об улан-удэнском «Ричарде III»
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