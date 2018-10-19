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Девушки из Бурятии борются за корону «Мисс Азия Санкт-Петербург»

Девушки из Бурятии борются за корону «Мисс Азия Санкт-Петербург»
Общество, 
Будущий врач и модель претендуют на звание самой красивой азиатки Северной столицы

В Санкт-Петербурге состоится ежегодный международный конкурс красоты и таланта «Miss Asia SPb». В этом году заявки подали больше 70 девушек, после кастингов остались 8 лучших. В том числе за корону и звание самой красивой азиатки борются две представительницы Бурятии Намгар Лыгденова и Эржена Золтуева.

Врач из горной Закамны

Намгар 20 лет, она уроженка села Енгорбой Закаменского района Бурятии. Она выросла в семье педагогов, окончила школу с золотой медалью. Девушка с большим уважением говорит о своей малой родине.

«Родилась я в солнечной Бурятии, в горной Закамне, в деревне под названием Енгорбой, окружённой со всех сторон величественными горами. Эта земля с девственно чистой и нетронутой природой, с упоительно пьянящим воздухом, наполненным ароматом цветов и трав, от которого кружится голова, вскормила и напоила меня своими кристально чистыми и целебными водами. Моя малая родина – это мои корни, моя поддержка и опора. В трудные минуты жизни я обращаюсь с молитвами к ней, моей родине, дарующей силу и жизненную энергию», - рассказывает Намгар.

Красавица учится в Санкт-Петербурге, на 4-м курсе лечебного факультета Северо-Западного Государственного медицинского университета им.И.И.Мечникова. «Всё своё время посвящаю изучению медицины. Люблю читать классическую литературу, занимаюсь вокалом. Путешествия – это моё хобби. Побывала в Китае и в Монголии. Нравится открывать неизведанные страны, знакомиться с культурой других народов», - рассказывает о себе Намгар.

Она обещает приложить все силы, чтобы завоевать титул «Miss Asia SPb».

- На конкурсе буду с гордостью представлять свою малую родину, поэтому я приложу все свои силы для того, чтобы победить. Победа даст мне крылья, а также уверенность в то, что мечты могут сбываться в реальной жизни! Моё жизненное кредо: «Хочешь быть счастливым - будь им!» - заявила Намгар Лыгденова. 




Гимнастка, модель, актриса и художник

Второй конкурсантке из Бурятии Эржене Золтуевой также 20 лет. Она солистка бурят-монгольского ансамбля «Ая-Ганга». «Горжусь своей национальностью и с гордостью продвигаю культуру Бурятии», - говорит Эржена.

С 5 лет девушка занималась художественной гимнастикой, завоевав десятки медалей и кубков первенств и получив первый взрослый разряд. Одновременно Эржена училась в школе изобразительного искусства – несколько написанных ею картин были на выставках в Санкт-Петербурге.

В 13 лет победила в конкурсе «Таланты Бурятии» в Москве, где в разных номинациях пела, танцевала и даже изготовила двух кукол из папье-маше.

После завершения спортивной карьеры поступила в Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, в музыкально-эстрадный театр-студию «Розыгрыш», где занималась современным и классическим танцем, актёрским мастерством, сценической речью и вокалом. В 14 лет снялась в короткометражном фильме «Огонь Дугжууба», который показывали на телевидении в Бурятии.

Этим летом с красным дипломом окончила факультет «Операционная деятельность в логистике» Санкт-Петербургского Политехнического колледжа. В данный момент выбирает вуз и готовится к поступлению.

- В прошлом году я окончила лучшую модельную школу города «Lukovsky Model Academy» и с большим удовольствием веду модельную деятельность: модные показы, коммерческие и некоммерческие фото и видеосъемки. Мои фото публикуются даже в журналах. Мне очень близка beauty-сфера, поэтому в свободное время с большим удовольствием занимаюсь мэйкапом, архитектурой бровей и маникюром. Но самым важным для меня является то, что находясь всю жизнь вдали от Родины, я всё же знаю свой родной язык, культуру, соблюдаю обычаи и традиции. Умею готовить национальные блюда, особенно хорошо делаю буузы, - говорит Эржена.

Она также настроена только на победу, серьёзно готовится достойно представить Бурятию. 




«Покорить не только красотой, но и знанием культуры»

Финал конкурса красоты «Miss Asia SPb» состоится 16 ноября. Помимо участниц из Бурятии, за победу будут бороться представительницы Тывы, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Башкирии, Кыргызстана и Казахстана. Финалистки сразятся не только за корону, но и за возможность принять участие в таких конкурсах, как «Мисс Азия Russia» и «Мисс Азия World».

В финале участницам предстоит поразить жюри не только красотой и талантом, но и знанием истории своего народа и культуры.

До финала девушкам устроят также серию тематических фотосессий, они посетят различные модные мероприятия. На финале шоу ожидается около 3 тысяч зрителей.

Сейчас идёт онлайн-голосование – победительница получит отдельный титул. Поддержать красавиц из Бурятии можно по ссылке – https://vk.com/lygde_nova?w=wall-123434623_7539

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году корону конкурса и главный титул завоевала представительница Улан-Удэ, хореограф Александра Цыбикжапова. Тогда в конкурсе принимала участие глухонемая девушка Ирина Чимитцыренова, которая покорил жюри и зрителей и завоевала титул «Мисс обаяние». 
конкурс красоты
 
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