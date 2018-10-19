Монголы не смогли вывезти из Бурятии 215 кг сухофруктов

У них не оказалось фитосанитарных сертификатов
18 октября на пункте пропуска «Кяхта» по время досмотра автомобиля, ехавшего из России в Монголию, выявлено нарушение закона о карантине растений.
Граждане Монголии перевозили сухофрукты весом 215 кг., а также свежие фрукты весом 71,2 кг. неизвестного происхождения. Фитосанитарных сертификатов у перевозчиков не оказалось, что является нарушением.
Возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы. Небезопасная продукция возвращена на территорию России для оформления разрешающих документов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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