Монголы не смогли вывезти из Бурятии 215 кг сухофруктов









Возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы. Небезопасная продукция возвращена на территорию России для оформления разрешающих документов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы. Небезопасная продукция возвращена на территорию России для оформления разрешающих документов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

18 октября на пункте пропуска «Кяхта» по время досмотра автомобиля, ехавшего из России в Монголию, выявлено нарушение закона о карантине растений.Граждане Монголии перевозили сухофрукты весом 215 кг., а также свежие фрукты весом 71,2 кг. неизвестного происхождения. Фитосанитарных сертификатов у перевозчиков не оказалось, что является нарушением.