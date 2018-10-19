19 Октября

18 Октября

Популярное

В Бурятии ремонтируют кровли многоэтажек

В Бурятии ремонтируют кровли многоэтажек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
На выполненные работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию 

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов набирает обороты, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии. Из 184 домов, вошедших в программу капитального ремонта в 2018 году, 64 дома уже обрели новые крыши.

Только за прошедшую неделю закончены работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов по улицам Геологическая, 22а, Каландарашвили 6/3, Толстихина д.2 и д.2а и в посёлке Сокол.

Специалисты установили стропильную систему, ограждения кровли, заменили кровельные покрытия, водосточные системы, утеплили крыши керамзитом, положили кирпичную кладку дымоходов, вентиляционных каналов. На выполненные работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. При грамотной эксплуатации новые конструкции прослужат лет 25. 
ремонт крыши многоэтажка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Эксперт «Золотой маски» поделилась мнением об улан-удэнском «Ричарде III»
Эксперт «Золотой маски» поделилась мнением об улан-удэнском «Ричарде III»
Общество, 19.10.2018
Она назвала его «страшным и одновременно гротесково смешным»
Девушки из Бурятии борются за корону «Мисс Азия Санкт-Петербург»
Девушки из Бурятии борются за корону «Мисс Азия Санкт-Петербург»
Общество, 19.10.2018
Будущий врач и модель претендуют на звание самой красивой азиатки Северной столицы
В Бурятии ремонтируют кровли многоэтажек
В Бурятии ремонтируют кровли многоэтажек
Общество, 19.10.2018
На выполненные работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию
На Бурятию обрушится непогода
На Бурятию обрушится непогода
Общество, 19.10.2018
В республику придут дожди и мокрый снег
Выставка «Изящество Востока» открылась в Улан-Удэ
Общество, 19.10.2018
Экспозиция открылась в обновлённом зале музея
Волонтёры очистили сакральные места Тункинской долины
Волонтёры очистили сакральные места Тункинской долины
Общество, 19.10.2018
В ходе одной из акций добровольцы собрали две машины мусора
В Улан-Удэ пройдёт митинг памяти жертв политических репрессий
В Улан-Удэ пройдёт митинг памяти жертв политических репрессий
Общество, 19.10.2018
По Бурятии пройдут различные мероприятия
В общественном совете МВД Бурятии учредили медаль «Признание»
В общественном совете МВД Бурятии учредили медаль «Признание»
Общество, 19.10.2018
Её будут вручать на ежегодном одноимённом конкурсе
В Бурятии осудили инженера лесхоза
В Бурятии осудили инженера лесхоза
Общество, 19.10.2018
Он скрыл факт незаконной вырубки деревьев 
Жителя Бурятии осудили за сбор конопли
Жителя Бурятии осудили за сбор конопли
Общество, 19.10.2018
Наркотическое вещество он собрал и хранил в крупном размере 
В школах Бурятии проведут уроки об опасности выжигания травы
В школах Бурятии проведут уроки об опасности выжигания травы
Общество, 19.10.2018
С традицией выжигания травы начнут бороться со школьных лет
В Улан-Удэ до +14
В Улан-Удэ до +14
Общество, 19.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 19 октября по республике без осадков
На Байкале коршуны украшают гнёзда бумагой и тряпками
На Байкале коршуны украшают гнёзда бумагой и тряпками
Общество, 18.10.2018
«Заповедное Прибайкалье» рассказало, где живёт, чем питается и как украшает свои гнёзда чёрный коршун
Воинские части Бурятии борются за звание «ударных»
Воинские части Бурятии борются за звание «ударных»
Общество, 18.10.2018
В войсках Восточного военного круга приступила к работе специальная комиссия министерства обороны

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018

Конференции
^