В Бурятии ремонтируют кровли многоэтажек



Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов набирает обороты, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии. Из 184 домов, вошедших в программу капитального ремонта в 2018 году, 64 дома уже обрели новые крыши.



Только за прошедшую неделю закончены работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов по улицам Геологическая, 22а, Каландарашвили 6/3, Толстихина д.2 и д.2а и в посёлке Сокол.



Специалисты установили стропильную систему, ограждения кровли, заменили кровельные покрытия, водосточные системы, утеплили крыши керамзитом, положили кирпичную кладку дымоходов, вентиляционных каналов. На выполненные работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. При грамотной эксплуатации новые конструкции прослужат лет 25.

