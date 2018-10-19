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Шахматистка из Агинского победила на международном турнире

Шахматистка из Агинского победила на международном турнире
Общество,  Фото:pixabay.com
Состязания проводились в Сочи

С 11 по 19 октября в сочинском пансионате «АкваЛоо» проходит международный шахматный турнир. В нём участвуют 136 человек из 11 стран. Юная шахматистка из Агинского округа Яна Жапова заняла 1 место среди участников с рейтингом ниже 1900.

Яна и её тренер Александр Долсонов затем выезжают в Москву, потом на чемпионат мира в Испанию.

- Выезд Яны на эти престижные соревнования состоялся благодаря финансовой поддержке сенатора Баира Жамсуева, правительства Забайкальского края. Поздравляем Яну, её тренера, родителей с блестящей победой в международном турнире и желаем новых спортивных достижений, успехов на первенстве мира в Испании, - отмечают в администрации Агинского Бурятского округа.

Яна Жапова только третий год занимается самым интеллектуальным видом спорта и уже добивается серьезных результатов: является чемпионкой России по быстрым шахматам, трёхкратным победителем первенства Забайкальского края, чемпионкой первенства Сибирского федерального округа 2018 года, серебряным призёром международного турнира по шахматам «Moscow Open-2018» среди девочек до 11 лет, бронзовым призёром чемпионата Республики Бурятия 2018 года, всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2018 года среди девочек до 19 лет, победительницей IX Межрегионального турнира по шахматам памяти 1 чемпиона Забайкальского края Александра Черняева 2018 года, бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы по шахматам среди участников от 8 до 18 лет в августе этого года. 
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