В общественном совете МВД Бурятии учредили медаль «Признание»

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Её будут вручать на ежегодном одноимённом конкурсе



Общественным советом при МВД по Бурятии учреждён нагрудный знак-медаль «Признание». Разработкой памятного знака занималась специально созданная комиссия по наградам.



- Нагрудный знак представляет собой покрытый синей эмалью четырёхконечный крест с серебряными штралами. На крест наложен медальон с изображением символа общественного совета при МВД по республике – взлетающим беркутом, и надписью «Признание» - олицетворяющей собой гордость за достижения и общественное одобрение поступка. При помощи ушка и кольца знак соединяется с колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой, - сообщают в пресс-службе ведомства.



Медаль будет вручаться на церемонии награждения ежегодного конкурса «Признание» сотрудникам органов внутренних дел, представителям общественных объединений и гражданам, что проявили смелость и героизм, которые внесли значимый вклад в дело охраны правопорядка, профилактики преступлений и правонарушений, повешения престижа службы в ОВД.



Любой житель республики может номинировать на награждение своего кандидата: сотрудников органов внутренних дел, ветеранов ведомства, представителей институтов гражданского сообщества.



Заявка – представление подаётся в общественный совет на имя председателя. Все материалы будут рассмотрены комиссией по наградам.

