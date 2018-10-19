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В общественном совете МВД Бурятии учредили медаль «Признание»

В общественном совете МВД Бурятии учредили медаль «Признание»
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Её будут вручать на ежегодном одноимённом конкурсе

Общественным советом при МВД по Бурятии учреждён нагрудный знак-медаль «Признание». Разработкой памятного знака занималась специально созданная комиссия по наградам.

- Нагрудный знак представляет собой покрытый синей эмалью четырёхконечный крест с серебряными штралами. На крест наложен медальон с изображением символа общественного совета при МВД по республике – взлетающим беркутом, и надписью «Признание» - олицетворяющей собой гордость за достижения и общественное одобрение поступка. При помощи ушка и кольца знак соединяется с колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Медаль будет вручаться на церемонии награждения ежегодного конкурса «Признание» сотрудникам органов внутренних дел, представителям общественных объединений и гражданам, что проявили смелость и героизм, которые внесли значимый вклад в дело охраны правопорядка, профилактики преступлений и правонарушений, повешения престижа службы в ОВД.

Любой житель республики может номинировать на награждение своего кандидата: сотрудников органов внутренних дел, ветеранов ведомства, представителей институтов гражданского сообщества.

Заявка – представление подаётся в общественный совет на имя председателя. Все материалы будут рассмотрены комиссией по наградам.
общественный совет МВД Бурятии
 
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