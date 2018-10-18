Воинские части Бурятии борются за звание «ударных»

В войсках Восточного военного круга приступила к работе специальная комиссия министерства обороны



Комиссия проверяет соединения, воинские части и подразделения, претендующие на звание «ударное». В текущем году за высокое звание будут бороться около 90 подразделений и воинских частей, в том числе боевые корабли Тихоокеанского флота, экипажи самолётов, а также три крупных соединения ВВО. Всего к проверочным мероприятиям привлечены более 30 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Комиссия проверит уровень боевой подготовки проведением стрельб на полигонах, укомплектованность личным составом и материальными средствами, вопросы боевой готовности, профессиональный уровень командного состава и морально-психологическое состояние воинских коллективов.



Проверка будет проводиться в течение месяца. Офицеры комиссии будут работать поэтапно. По результатам испытаний подразделениям, соединениям и воинским частям, выполнившим специальные нормативы и требования, приказом Министра обороны России будет присвоено почётное наименование «ударное», а военнослужащие награждены отличительными геральдическими знаками.



По итогам прошлого учебного года звание «ударное» получили около 30 подразделений и воинских частей ВВО.



