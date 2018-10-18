Турнир «Бурэнгол fishing» прошёл в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

29 сентября в местности Мойлта в Окинском районе Бурятии прошла спортивная рыбалка «Бурэнгол fishing» среди учащихся



Организатором соревнования выступил детский эколого-туристический центр «Барс», сообщается на сайте администрации Окинского района.



По итогам целого дня лучшими среди юных рыбаков стали: I место – Бимба Ошоров, 9 класс БСОШ (вес улова составил 7 кг 800 г), II место – Эрдэни Гармаев, 11 класс БСОШ (вес улова 6 кг 300 г), III место – Соном Дугаров, 10 класс БСОШ (вес улова 5 кг 600 г).



Кроме того, в номинации «Трофейный улов» самую большую рыбу выловил Даши Баторов, 10 класс БСОШ. Вес рыбы 500 г, длина 38,5 см. Победителю был вручен специальный кубок.



Все призеры были награждены грамотами, медалями и сувенирами.



