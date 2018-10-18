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В Улан-Удэ пройдёт праздник «Казачьи покрова»

В Улан-Удэ пройдёт праздник «Казачьи покрова»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. из архива
Гостей праздника своим выступлением порадует народный ансамбль «Казачий Спас»

20 октября жители микрорайона Аэропорт в Улан-Удэ смогут принять участие в народных гуляниях, посвящённых покрову Пресвятой Богородицы «Казачьи Покрова», которые пройдут на уличной площадке дома культуры «Авиатор».

В этот праздник, который считается одним из самых значимых для русского казачества, своими выступлениями всех присутствующих порадуют народный ансамбль «Казачий Спас», вокальная группа «Надежда» и другие.

В программе праздника казачья полевая кухня, где все гости примут участие в дегустации блюд, приготовленных на свежем воздухе, казачьи игры и забавы.

Начало праздника в 14:00, сообщает администрация Улан-Удэ.
казаки
 
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