Многофункциональный стадион открылся в Иркутске

Многофункциональный стадион средней школы №38 открыли после масштабной реконструкции в сквере «Россия» Ленинского района Иркутска



- Этот стадион не ремонтировался порядка сорока лет. Теперь здесь созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта, - отметил мэр Дмитрий Бердников.



Проект реконструкции спортивного сооружения обсуждался с жителями района, при его реализации были учтены предложения горожан.



На стадионе оборудованы беговая дорожка с резинополом, волейбольная и баскетбольная площадки, асфальтированная дорожка для занятий на лыжероллерах, установлены малые спортивные формы.



Произведены отсыпка и гидропосев с естественной травой на футбольном поле. Кроме того, сделано ограждение площадок и поля, установлены скамейки, подключены 23 опоры освещения, а также видеонаблюдение.



На реконструкцию стадиона школы №38 было выделено почти 12,5 млн рублей. Всего в Иркутске в этом году за счёт средств городского бюджета, а также в рамках региональной программы «Народные инициативы» благоустроены спортивные территории 12 учреждений образования.



