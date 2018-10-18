Многофункциональный стадион средней школы №38 открыли после масштабной реконструкции в сквере «Россия» Ленинского района Иркутска
- Этот стадион не ремонтировался порядка сорока лет. Теперь здесь созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта, - отметил мэр Дмитрий Бердников.
Проект реконструкции спортивного сооружения обсуждался с жителями района, при его реализации были учтены предложения горожан.
На стадионе оборудованы беговая дорожка с резинополом, волейбольная и баскетбольная площадки, асфальтированная дорожка для занятий на лыжероллерах, установлены малые спортивные формы.
Произведены отсыпка и гидропосев с естественной травой на футбольном поле. Кроме того, сделано ограждение площадок и поля, установлены скамейки, подключены 23 опоры освещения, а также видеонаблюдение.
На реконструкцию стадиона школы №38 было выделено почти 12,5 млн рублей. Всего в Иркутске в этом году за счёт средств городского бюджета, а также в рамках региональной программы «Народные инициативы» благоустроены спортивные территории 12 учреждений образования.
Многофункциональный стадион открылся в Иркутске
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