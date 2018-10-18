Проект «Зри в корень» реализуют в Улан-Удэ

В Железнодорожном районе прошло заседание коллегии по проекту
Накануне в администрации Железнодорожного района города Улан-Удэ состоялось заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос о промежуточных итогах реализации инновационного социального проекта муниципального образования, направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка «Зри в корень».
Проект «Зри в корень» направлен на работу с семьями, находящимися в социально опасном положении через институт наставничества (общественных кураторов).
На осуществление данного проекта выделили два миллиона рублей из фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, сообщает управление по информационной политике.
В рамках проекта проведены обучающие семинары для общественных кураторов, педагогов, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, мероприятия с семьями - участницами проекта, это «Фестиваль дворовых игр», квест- игра «Тропа мужества, тренинги «Я готов к сотрудничеству».
В своём выступлении Надежда Баранкова, председатель рабочей группы по реализации проекта, подвела промежуточные итоги и отразила ряд проблем, с которыми столкнулись организаторы.
По итогам заседания коллегии было принято решение об оказании содействия комитетом по образованию администрации города Улан-Удэ, школами района в реализации проекта.
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