Проект «Зри в корень» реализуют в Улан-Удэ

В Железнодорожном районе прошло заседание коллегии по проекту





Накануне в администрации Железнодорожного района города Улан-Удэ состоялось заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос о промежуточных итогах реализации инновационного социального проекта муниципального образования, направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка «Зри в корень».Проект «Зри в корень» направлен на работу с семьями, находящимися в социально опасном положении через институт наставничества (общественных кураторов).На осуществление данного проекта выделили два миллиона рублей из фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, сообщает управление по информационной политике.В рамках проекта проведены обучающие семинары для общественных кураторов, педагогов, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, мероприятия с семьями - участницами проекта, это «Фестиваль дворовых игр», квест- игра «Тропа мужества, тренинги «Я готов к сотрудничеству».В своём выступлении Надежда Баранкова, председатель рабочей группы по реализации проекта, подвела промежуточные итоги и отразила ряд проблем, с которыми столкнулись организаторы.По итогам заседания коллегии было принято решение об оказании содействия комитетом по образованию администрации города Улан-Удэ, школами района в реализации проекта.