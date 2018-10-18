В Иркутске открыли сквер «Мира»

В Иркутске открыли сквер «Мира», расположенный на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Жукова, ул. Шпачека



Это один из самых масштабных проектов благоустройства общественных пространств в Ленинском округе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



В обновлённом сквере высадили ели вместе с бойцами экологического отряда. После церемонии открытия для жителей микрорайона был проведен спортивный праздник, организованы соревнования и мастер–классы.



Сквер на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Жукова, ул. Шпачека стал одним из победителей общественного голосования среди иркутян. Проект реконструкции территории обсуждался с жителями района, при его реализации были учтены предложения горожан.



В рамках благоустройства сквера были проведены работы по озеленению, освещению обустройству парковки и пандусов, асфальтированию пешеходных дорожек, а также отдельной территории для выгула животных. Установлены скамейки и урны, на детской и спортивной площадках, воркауте и площадке с тренажерами уложено резиновое покрытие. Кроме того, в сквере обновили клумбу и отреставрировали скульптуру «Женщина с ребенком».

