В Бурятии установили памятный знак в честь гонок «Пекин – Париж» и «Нью-Йорк – Париж»

















13 октября на территории визит-центра «Байкал заповедный» в посёлке Танхой Кабанского района Бурятии установили памятный знак в честь двух трансконтинентальных гонок «Пекин – Париж» (1907 г.) и «Нью-Йорк – Париж» (1908 г.). Их маршруты пролегали через Байкальскую паромную переправу, расположенную в порту Танхой, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.Автогонки «Пекин – Париж» и «Нью-Йорк – Париж» стали самыми масштабными и самыми сложными гонками ХХ века. Ранее по маршруту, проходившему через Великий Чайный путь, люди передвигались только на лошадях и верблюдах. Впервые предстояло преодолеть этот путь на автомобилях.В Сибири преградой для участников и первой, и второй гонки стало озеро Байкал. В своих дневниках гонщики делились воспоминаниями о необычном путешествии, которое они проделали из Танхоя в порт Байкал по Байкальской переправе. Так, например, Луиджи Барзини рассказывал о пребывании в Танхое его команды в своих очерках:«Приблизительно через час мы добрались до станции Танхой, окруженной довольно обширным поселком; там уже знали о нашем приключении, и нас приветствовала целая толпа народа… Мы решили переправиться через Байкал, тем более, что теперь мы уже добрались до самого узкого места озера, и нам оставалось сделать водой всего каких-нибудь 40 километров. Однако, нас ждало новое разочарование: оказалось, что со времени постройки Кругобайкальской железной дорог, гавань Танхой служит исключительно для военных целей, и ни один частный путешественник не имеет права пользоваться грандиозными ледоколами, поддерживающими сношение между портами Байкал и Танхой… В ожидании ответа из Иркутска мы легли спать на сцене маленького Танхойского театра, единственного места, где нашелся для нас удобный приют. Измятые, измученные, стонущие и кряхтящие при каждом движении, мы, вероятно, представляли собою любопытное зрелище на сцене, залитой электрическим светом......После долгих ожиданий пришло, наконец, желанное разрешение переправиться через Байкал на казенном паровом пароме. Первого июля мы взошли на палубу ледокола «Байкал» Нам поставлено было непременным условием не доставать из багажа фотографических аппаратов, так как строго воспрещено фотографировать здания и пристани, которые свободно может видеть всякий проезжающий. Переезд через Байкал совершился спокойно, без всяких приключений, и также без приключений мы добрались до села Лиственничного».Автогонки 1907 и 1908 годов стали доказательством тому, что автомобили – новое и неизвестное в то время ещё хорошо средство передвижения – надежны и перспективны. Ралли «Пекин – Париж» и «Нью-Йорк – Париж» остаются величайшими гонками в мировой истории. А Байкальская переправа стала одним из ярких сюжетов величайших автогонок.